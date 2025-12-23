Un 72enne investito da un autobus del Ctm: soccorso e portato d’urgenza in ospedale 

Brutto incidente ieri sera in via Dante: un autobus del Ctm, linea 30, ha colpito un uomo di 72 anni. Nell’impatto con la parte anteriore laterale del mezzo, l’uomo ha riportato un trauma cranico e facciale. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 era cosciente ma ha perso del sangue. Gli è stato assegnato un codice rosso ed è stato accompagnato in ambulanza al Brotzu: le sue condizioni sono state tenute sotto controllo costantemente da parte dei medici nella speranza di poter sciogliere la prognosi al più presto.

Sulla dinamica non ci sono ancora certezze. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno sentito il conducente del bus – diretto verso viale Cimitero – e i testimoni. Ancora da capire se l’impatto sia avvenuto mentre il pedone si trovava sul marciapiede, molto vicino alla strada, o se fosse sceso per iniziare ad attraversare nelle strisce pedonali che sembra si trovassero appena più avanti. Ipotesi in corso di verifica grazie alle indagini degli agenti della Municipale. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti proprio sul mezzo del Ctm. (m. v.)

