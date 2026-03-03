VaiOnline
Lo stage.
04 marzo 2026 alle 00:14

Ulivieri e Beretta in visita ad Asseminello 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’erano anche l’ex rossoblù Cristiano Del Grosso, Frank Ribery e Samir Handanovic tra i corsisti che ieri hanno partecipato ad Asseminello alla prima delle due giornate di stage che vedono impegnati gli allenatori del master Uefa Pro. Con loro tanti altri campioni del recente passato. A guidare la delegazione sono stati presidente del Settore tecnico della Figc Mario Beretta e il direttore ella Scuola Allenatori Renzo Ulivieri. Entrambi, tra l’altro, hanno lavorato nel Cagliari, in periodi diversi. Beretta come responsabile del settore giovanile, Ulivieri, invece, come allenatore.

L’elenco dei corsisti Uefa Pro di quest’anno comprende anche Andreoletti, Bentivoglio, Biancolino, Cecchetti, Chiappella, Dhorasoo, Diamanti, Inguscio, Lichtsteiner, Magnanelli, Matteucci, Nizelik, Sammarco, Sartini, Scala, Tabbiani, Tedesco e Vitiello.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras