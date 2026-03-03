Ulivieri e Beretta in visita ad Asseminello 

C’erano anche l’ex rossoblù Cristiano Del Grosso, Frank Ribery e Samir Handanovic tra i corsisti che ieri hanno partecipato ad Asseminello alla prima delle due giornate di stage che vedono impegnati gli allenatori del master Uefa Pro. Con loro tanti altri campioni del recente passato. A guidare la delegazione sono stati presidente del Settore tecnico della Figc Mario Beretta e il direttore ella Scuola Allenatori Renzo Ulivieri. Entrambi, tra l’altro, hanno lavorato nel Cagliari, in periodi diversi. Beretta come responsabile del settore giovanile, Ulivieri, invece, come allenatore.

L’elenco dei corsisti Uefa Pro di quest’anno comprende anche Andreoletti, Bentivoglio, Biancolino, Cecchetti, Chiappella, Dhorasoo, Diamanti, Inguscio, Lichtsteiner, Magnanelli, Matteucci, Nizelik, Sammarco, Sartini, Scala, Tabbiani, Tedesco e Vitiello.

RIPRODUZIONE RISERVATA