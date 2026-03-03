VaiOnline
Sindacato.
04 marzo 2026 alle 00:18

Uiltec Sardegna: Loi confermato segretario generale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pierluigi Loi è stato riconfermato segretario generale della Uiltec Sardegna, durante il quarto congresso regionale che si è tenuto a Sardara. Presenti la segretaria generale della Uiltec, Daniela Piras, la segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru; Elena Carta e Cala Meloni della segreteria regionale e nella prima giornata il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e l'assessore regionale all'Industria, Emanuele Cani. «Declinando il contesto internazionale e nazionale sull'economia della Sardegna, le difficoltà si amplificano, in quanto, vanno a scaricarsi su un tessuto produttivo e sociale già strutturalmente debole», ha detto Loi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras