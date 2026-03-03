Uiltec Sardegna: Loi confermato segretario generale 

Pierluigi Loi è stato riconfermato segretario generale della Uiltec Sardegna, durante il quarto congresso regionale che si è tenuto a Sardara. Presenti la segretaria generale della Uiltec, Daniela Piras, la segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru; Elena Carta e Cala Meloni della segreteria regionale e nella prima giornata il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e l'assessore regionale all'Industria, Emanuele Cani. «Declinando il contesto internazionale e nazionale sull'economia della Sardegna, le difficoltà si amplificano, in quanto, vanno a scaricarsi su un tessuto produttivo e sociale già strutturalmente debole», ha detto Loi.

