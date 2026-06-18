Uccise due donne, ergastolo e 18 mesi di isolamento all’ex vigilante 

Firenze. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Dopo cinque ore di camera di consiglio la Corte d’assise di Firenze, accogliendo le richieste del Pm, ha inflitto la pena più grave a Vasile Frumuzache, 33 anni, romeno, ex vigilante, per l’omicidio delle sue connazionali Ana Maria Andrei, 27 anni e Maria Denisa Paun, 30, la prima uccisa a Montecatini nell’agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. «Ho ucciso Denisa – aveva detto in aula – per paura di perdere la famiglia: mi chiese 10mila euro per non rivelare a mia moglie del rapporto sessuale. Ho ammazzato Ana Maria perché si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con me». I giudici lo hanno riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi ma non dalla premeditazione. Il 33enne deve versare una provvisionale di 140 mila a favore di madre e nipoti di Maria Denisa Paun e di 300mila euro alla famiglia di Ana Maria Andrei, oltre a 5mila euro a favore dell’associazione Insieme a Marianna. Impassibile alla lettura del verdetto, Frumuzache ha accarezzato la t-shirt ricevuta in dono dai tre figli con la scritta “Sei il nostro super papà, ti vogliamo un mondo di bene” e le impronte delle loro mani. Poi è uscito dall’aula sotto lo sguardo smarrito della moglie, che non ha perso un’udienza. Il difensore Diego Capano annunciando ricorso contro l’aggravante dei futili motivi.

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