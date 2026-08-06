Uccide la nonna a colpi di martello 

CHIETI. Un’anziana di 89 anni, Gilda Di Giuseppe, è stata trovata morta in un'abitazione di Altino, nel Chietino, con ferite provocate da un martello: per il delitto è stato arrestato il nipote Alessandro Carminucci, 25 anni, accusato di omicidio volontario. Il giovane, laureato da poco in ingegneria aerospaziale, è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di Casoli, ma non è riuscito ad affrontare l'interrogatorio. Assistito dall'avvocato d'ufficio Elvezio Caporale, è apparso in stato confusionale. Il fatto è avvenuto mercoledì, alle 20.30, in contrada Briccioli. A dare l’allarme è stata una vicina di casa che avrebbe sentito le grida di una donna. Di Giuseppe, che viveva a Roma, era tornata ad Altino per trascorrere l'estate ed era stata raggiunta dal nipote. Sarebbe stato lo stesso giovane ad avvertire una zia residente a Londra, raccontando che era accaduta una tragedia. La donna avrebbe poi contattato un cugino che ha lanciato l'allarme.

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