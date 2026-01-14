VaiOnline
Maracalagonis-Sinnai-Settimo.
15 gennaio 2026 alle 00:34

Tyrrhenian link, traffico impazzito alla rotatoria sulla Sp 15 

I lavori per la posa in opera dei cavi del Tyrrhenian Link sulla circonvallazione Maracalagonis-Sinnai-Settimo San Pietro, che comportano il restringimento a una corsia del primo tratto in cui s’interviene, stanno creando pesanti disagi e rallentamenti al traffico all’altezza della rotatoria. Da lì si dirama lo svincolo per Sinnai, con lunghe code e con la fuga nel centro abitato di Settimo per superare questo “tappo”. I disagi saranno particolarmente lunghi, considerato che questo lotto di scavi dovrebbe essere ultimato a luglio.

La sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, ha sollecitato un incontro con la Città metropolitana, con Terna e i Comuni di Sinnai e Settimo San Pietro per lo studio del problema e per verificare la possibilità di trovare soluzioni capaci di limitare i disagi.

I cavi sono stati già messi in opera sulla provinciale 15, dalla rotonda di “Funtaneddas” alla vecchia 125 e sino a via Circonvallazione, a Maracalagonis. Dovranno poi proseguire all’interno della zona industriale di Settimo per arrivare sino alla grande stazione del Tyrrhenian Link, in territorio di Selargius, teatro lo scorso anno della protesta dei contadini.

