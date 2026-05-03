Tutto pronto per “Primavera nel cuore della Sardegna” 

Bosa si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Primavera nel cuore della Sardegna”, in programma sabato 23 e domenica 24, e l’amministrazione comunale invita operatori, associazioni e realtà del territorio a presentare la manifestazione di interesse entro domenica 10. L’obiettivo è trasformare il centro storico in un percorso capace di raccontare l’identità della città attraverso arti e mestieri, sapori locali, musica ed esperienze culturali. Artigiani, produttori, hobbisti, aziende agricole, attività di somministrazione, associazioni culturali, gruppi folk, musicisti e performer potranno contribuire alla costruzione di un fine settimana dedicato alla tradizione e alla creatività. La partecipazione prevede l’assegnazione di spazi per esposizioni, vendita e somministrazione, oltre alla possibilità di proporre spettacoli, performance ed eventi lungo il percorso.

L’assessore al Turismo, Marco Francesco Mannu, sottolinea «l’importanza della partecipazione attiva del territorio, elemento essenziale per costruire un appuntamento che ogni anno richiama visitatori e contribuisce a rafforzare l’immagine culturale ed economica della città. Bosa si prepara così a vivere una nuova primavera di colori, profumi e tradizioni». ( s. c. )

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