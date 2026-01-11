Tutti in “Sala Prove” 

Essevuha & Dj Knife (alias Simon Nieddu e Giovanni Murgia) sono i protagonisti della nuova puntata di “Sala Prove”, il programma di Radiolina dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido (al secolo Fabio Leoni) Mc, Producer e storico componente del gruppo Rap Sa Razza. Oggi alle 22.30 su Videolina.

Essevuha (classe ’90), e Dj Knife, al secolo Giovanni Murgia (classe ’92), collaborano dal 2013 e rappresentano una delle connessioni più autentiche della scena rap indipendente italiana. Si incontrano nello stesso anno all’interno del collettivo Tha Goodfellas, dove condividono una visione comune fatta di attitudine, ricerca e rispetto per la cultura hip hop. “OnlyRaps” è il nuovo album.

