Tutti di corsa dietro alle botti, festa in centro 

Il centro di Sestu in via Gorizia si è animato sabato sera, tra bancarelle, musica e spettacoli, grazie a “Sa Passillada”, l’ultimo evento organizzato dall’associazione Friends. Clou dell’evento, il palio delle botti. Pochi secondi di adrenalina, inseguendo una botte che rotola sull’asfalto, in un gioco più di abilità che di forza.

Hanno partecipato quattro squadre: primi arrivati i ragazzi di Soleminis, seconda la squadra di casa di Sestu Friends, terzi i Burranca Boys, e quarta la squadra di Monserrato. Si sono esibiti anche gli atleti della palestra Xuan Wu Institute, che hanno rappresentato anche la danza del drago, camminando sotto un lungo drago di stoffa. «Con il palio delle botti abbiamo riportato una tradizione antica, che in passato si faceva in tutti i paesi», racconta Alessandro Bullita, presidente di Friends. La serata è stata un successo e ha permesso di organizzare fondi per il prossimo carnevale con i carri, un'altra tradizione riportata dai ragazzi di Friends. (g.l.p.)

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