Tutti cercano “Pina”, la gatta del cimitero scomparsa nel nulla  

Grande apprensione e mobilitazione generale al cimitero di San Michele per ritrovare “Signora Pina”, la gattina dello storico custode Roberto Argiolas, nonché mascotte del cimitero e beniamina dei fiorai, sparita nel nulla da quasi quattro giorni. Ieri mattina l’ingresso del camposanto è stato letteralmente tappezzato di manifesti con la foto in posa della simpatica micetta grigio-tigrata. Prevista una lauta ricompensa per chi fornirà notizie utili al suo ritrovamento.

«L’ultima volta che è stata vista risale a mercoledì», riferisce in lacrime Maria Caterina Floris, 59 anni, moglie del custode, «indossava un collarino rosso e se qualcuno l’ha presa in buona fede, per favore ce la riporti subito perché siamo disperati». Un accorato appello rilanciato anche dal figlio 25enne Riccardo Argiolas. «La trovammo in cimitero tre anni fa e subito decidemmo di accoglierla in casa nostra. Da allora fa parte della famiglia, le vogliamo troppo bene e ora che è sparita stiamo malissimo, per favore aiutateci».

Conosciuta da tutti, “signora Pina” era solita stazionare tra gli stand dei fiorai, mentre di notte rientrava a casa e si accoccolava sul divano. «Una gatta dolcissima che ci faceva compagnia», racconta il fioraio Matteo Vacca, «non si allontanava mai, spesso si addormentava sui banchetti, in mezzo ai fiori. Speriamo che non l’abbiano investita. Non nascondo che siamo preoccupati, più passa il tempo più diminuisce la speranza di riaverla qui tra noi. Se qualcuno dovesse vederla può contattarci al 338 4383678».

