L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza 

Oscar è sinonimo di grandi attori e attrici, registi e personaggi che bucano lo schermo. Ma c’è di più, o meglio qualcos’altro. Ogni anno vengono assegnati anche gli Oscar del business internazionale, l’eccellenza degli affari e dell’economia e quest’anno il premio decolla da Dubai, che venerdì 28 novembre ha ospitato l’edizione 2025 di “The international prime awards global”, e atterra in Sardegna grazie a un’imprenditrice (origini di Asuni ma residente da tempo a Olbia): Valeria Petza è stata nominata International Luxury Real Estate Innovator of the Year, per chi mastica poco inglese la più innovativa nel mondo dell’immobiliare.

«Il palco, le luci, l’applauso lento e crescente, la voce che pronuncia il mio nome. Quando l’altra notte a Dubai il mio nome è apparso sul grande schermo, tutto si è fermato. Per un istante ho sentito che ogni sacrificio, ogni notte insonne e ogni decisione difficile avevano trovato il loro senso, racconta l’imprenditrice sarda che ha calcato il red carpet e poi il palco del prestigioso Hyatt Regency Dubai Creek Heights.

Chi è

Valeria Petza, oggi professionalmente di base negli Emirati arabi, ha un lungo percorso professionale che ha attraversato Costa Smeralda, Costa Azzurra-Monte Carlo, Dubai fino anche al Sud-est asiatico, «luoghi dove il concetto di esclusività» è «strategia», dice. Il modello che ha messo a punto va oltre il lusso come pura estetica e propone un nuovo paradigma in cui tecnologia, intuizione e sensibilità si sposano al meglio, unendo anche rigore, umiltà, visione e competenza. Da qui il premio, dopo che l’attività di Valeria Petza ha attirato l’attenzione di numerose riviste di settore e internazionali.

La novità

Nel corso dell’ultimo anno sono numerosi i traguardi raggiunti da Valeria Petza. Proprio quest’anno ha infatti fondato a Dubai “Millionaire International Realty”, «un hub strategico che connette il real estate di fascia alta con il mondo degli alternative investments. Un modello pionieristico, dove il lusso non è più soltanto un luogo, ma prospettiva», spiega la manager, affermando anche che anni di studio a Oxford e Harvard, le hanno permesso di mettere insieme «intuizione, disciplina e una competenza tecnica profonda».

La tecnologia

In sostanza, il modello tradizionale di agenzia immobiliare è stato profondamente modificato da Valeria Petza, utilizzando anche l’intelligenza artificiale per selezionare la sua clientela in cui il lusso si basa su «progetti autentici e guidati dalla performance». «Ho imparato che, in un mercato sempre più complesso, il vantaggio competitivo non è di chi possiede più informazioni, ma di chi sa organizzarle al meglio», aggiunge. Ecco perché la tecnologia riveste un ruolo primario in questo modello di business in cui «l’innovazione funziona per me come un moltiplicatore di valore», anche se l’utilizzo dei dati è comunque poi guidato «dal giudizio umano, dall’etica e dall’esperienza maturata sul campo». Ogni mercato ha tempi e caratteristiche diverse, per cui il business viene studiato a fondo. Il mantra è: “Il successo è ordine”. «Significa costruire un ecosistema in cui ogni decisione, grande o piccola, risponde a una strategia coerente. Non mi limito a vendere immobili; costruisco strategie patrimoniali, disegno piani di investimento e orchestro visioni di lungo periodo per una clientela globale e ultra-selezionata», osserva. La scelta di Dubai non è casuale, così come gli asset, «con zero concorrenza diretta. Ogni progetto è selezionato per la sua unicità». Insomma, finanza, design e tecnologia si fondono «per creare» «più di semplici proprietà: esperienze progettate per durare e performare», conclude la manager sarda che ora vuole importare questo modello anche in Sardegna. Il lusso si ottiene con studio e intelligenza. Niente è lasciato al caso. E le idee premiano.

