Oristano aspetta Fedez, Tortolì spera in qualche star  

Manca solo l’ufficialità, ma a Oristano ormai la notizia è data per certa: Fedez sarà il volto del Capodanno sotto la torre di San Cristoforo. Il contratto sarebbe già sul tavolo con le firme pronte, e il rapper milanese dovrebbe accompagnare gli oristanesi fino al brindisi di mezzanotte. I nomi degli artisti che apriranno e chiuderanno la serata restano top secret. Si punta a un concertone vero, capace di riempire piazza Roma, che può accogliere fino a 4.000 persone. Per la notte più lunga dell’anno, non senza sforzi, l’Amministrazione è riuscita a mettere insieme 100 mila euro, con l’obettivo di riuscire a ottenere altrettanto dalla Regione secondo quanto stabilito dal bando sui grandi eventi. Una cifra importante, che racconta la volontà di regalare alla città un Capodanno all’altezza delle aspettative.

Previsioni rosee in Ogliastra. «A trenta giorni dall’evento, l’andamento delle prenotazioni per la notte di San Silvestro si dimostra positivo. Su 220 strutture disponibili ne risultano 170 perciò si presume che 50 siano al completo». A dirlo è Michele Fanni, consigliere comunale di Tortolì con delega alle Attività produttive. Il Comune di Tortolì organizza, per il quarto anno di fila, il concerto in piazza (per la seconda edizione di fila in piazza Rinascita) con la presenza di artisti di fama nazionale. Anche il Comune Bari Sardo per il 27 dicembre promuove il concerto di fine anno in piazza. Anche qui i b&b e le varie locande stanno già raccogliendo le prime prenotazioni.

