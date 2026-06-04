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Sant’Anna Arresi.
05 giugno 2026 alle 00:32

Tutte le regole per ottenere i pass parcheggio a Porto Pino 

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Ecco tutte le regole per ottenere il pass parcheggio per Porto Pino, un beneficio riservato ai residenti e a diverse altre tipologie di utenti del Comune di Sant’Anna Arresi.

Per ottenerlo occorre avere la residenza anagrafica nel Comune, oppure essere iscritti all’Aire locale o essere proprietari di casa di abitazione che si trovi nel territorio comunale, iscritti ai ruoli Tari . Possono richiederlo anche i titolari o dipendenti degli stabilimenti balneari o delle attività commerciali adiacenti le aree di parcheggio, i titolari o dipendenti di attività di noleggio natanti e i titolari o dipendenti di attività di pesca o affini.

Sul sito del Comune ci sono tutte le indicazioni e le tariffe da pagare disponibili per i residenti e non con la specificazione che ciascun residente ha la possibilità di usufruire di un pass per un solo veicolo compreso tra auto, camper e moto. Per ulteriori veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare potranno essere rilasciati ulteriori pass (fino a quattro), corrispondendo la somma di dieci euro per ogni veicolo aggiunto. I non residenti potranno usufruire di un solo pass per nucleo familiare. I pass definitivi potranno essere ritirati dal 16 giugno.

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