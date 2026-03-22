VaiOnline
Telecomando
23 marzo 2026 alle 00:35

“Tutta colpa di Freud” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Laura Adriani, Daniele Liotti, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua, Dario Bandiera sono i protagonisti della commedia “Tutta colpa di Freud”, il film di Paolo Genovese del 2014 oggi alle 23.16 su Cine34.

Francesco Taramelli è un analista di mezza età alle prese con i problemi delle tre figlie: la prima è una libraia che si innamora di un ladro, la seconda è una lesbica che decide di diventare etero, la terza è una diciottenne che perde la testa per un cinquantenne.

Il film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d'Argento, 2 candidature a David di Donatello, e ha incassato 7,9 milioni di euro.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

referendum

Le riforme al vaglio delle urne: nei precedenti due Sì e due No

Conferme solo per il regionalismo e il taglio dei parlamentari 
Il conflitto

Missili iraniani su Israele Devastati venti condomini

Superati i sistemi di difesa, neanche un morto ma 115 feriti 
L’allarme della Federazione degli internisti

Ospedali in tilt, troppi pazienti e pochi medici

Nell’Isola molti reparti di Medicina in overbooking, carenze di organico dal 14 al 21 per cento 
Cristina Cossu
L’ira degli emigrati. Aeroitalia: regola anti-furbetti

Aerei, beffa sugli sconti per chi ha origini sarde: «Serve il certificato»

Agevolati i parenti sino al terzo grado ma l’autodichiarazione non basta più 
Alessandra Carta
Roma.

Un boato, poi il crollo: sventrati tre palazzi

Due anziani feriti in modo grave, 29 evacuati: l’ipotesi di una fuga di gas 
Comunali in Francia

Parigi non cambia e incorona Grégoire

Anche a Marsiglia un sindaco di sinistra: Payan batte il partito di Le Pen 