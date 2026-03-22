Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Laura Adriani, Daniele Liotti, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua, Dario Bandiera sono i protagonisti della commedia “Tutta colpa di Freud”, il film di Paolo Genovese del 2014 oggi alle 23.16 su Cine34.

Francesco Taramelli è un analista di mezza età alle prese con i problemi delle tre figlie: la prima è una libraia che si innamora di un ladro, la seconda è una lesbica che decide di diventare etero, la terza è una diciottenne che perde la testa per un cinquantenne.

Il film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d'Argento, 2 candidature a David di Donatello, e ha incassato 7,9 milioni di euro.