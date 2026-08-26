Turista spagnolo morto in vacanza, donati gli organi

Nuova donazione multiorgano all’ospedale San Francesco. Il donatore è un turista spagnolo cinquantenne, morto durante una vacanza in Sardegna con la famiglia. Nonostante il dramma, la moglie e i figli hanno dato il consenso alla donazione. Il prelievo è stato reso possibile grazie al grande lavoro di vari reparti: coordinamento locale Prelievo organi, Unità operativa Anestesia e rianimazione, Direzione di presidio, Centro regionale trapianti, Blocco operatorio, Neurologia, Urologia, Laboratorio Analisi, Radiologia, Dermatologia e Pneumologia.

«Di fronte a un dolore così grande, lontano da casa, la famiglia ha compiuto un atto di straordinaria generosità e di altissimo valore umano. A loro il nostro più profondo ringraziamento e la vicinanza», dice Francesco Trotta, direttore generale della Asl 3.«Questa donazione - aggiunge - testimonia come la solidarietà non abbia confini e la cultura del dono possa trasformare una tragedia in speranza di vita per altre persone. Ringrazio di cuore tutti i professionisti del San Francesco, il coordinamento locale Prelievi, il Centro regionale trapianti e gli operatori che con competenza, tempestività e sensibilità hanno reso possibile il prelievo».

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