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Palazzo Bacaredda.
07 maggio 2026 alle 00:37

Turismo sostenibile, voli e scambi culturali: una delegazione polacca ospite in Municipio 

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Un ponte di turismo sostenibile tra Cagliari e la Polonia. A Palazzo Bacaredda è stata accolta una delegazione polacca con l’obiettivo di rafforzare scambi culturali, flussi turistici e collegamenti aerei. Ad accoglierla la vicesindaca Maria Cristina Mancini. «Il Comune», ha sottolineato durante l’incontro, «è interessato a lavorare insieme alle istituzioni polacche per intensificare le relazioni e gli scambi culturali, per incrementare i flussi turistici da e per la Polonia e potenziare, in collaborazione con le compagnie aeree, il numero di voli diretti. È piena l’intesa sull’idea di un turismo lento, sostenibile e responsabile, quello che non consuma le città, ma le valorizza».

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