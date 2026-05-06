Turismo sostenibile, voli e scambi culturali: una delegazione polacca ospite in Municipio 

Un ponte di turismo sostenibile tra Cagliari e la Polonia. A Palazzo Bacaredda è stata accolta una delegazione polacca con l’obiettivo di rafforzare scambi culturali, flussi turistici e collegamenti aerei. Ad accoglierla la vicesindaca Maria Cristina Mancini. «Il Comune», ha sottolineato durante l’incontro, «è interessato a lavorare insieme alle istituzioni polacche per intensificare le relazioni e gli scambi culturali, per incrementare i flussi turistici da e per la Polonia e potenziare, in collaborazione con le compagnie aeree, il numero di voli diretti. È piena l’intesa sull’idea di un turismo lento, sostenibile e responsabile, quello che non consuma le città, ma le valorizza».

RIPRODUZIONE RISERVATA