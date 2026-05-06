Famiglia nel bosco, «diritti negati alla bimba ricoverata» 

Pescara. È ricoverata da domenica in ospedale, ma i genitori sono ammessi solo in orario di visite e alla presenza di un’educatrice della casa famiglia. Una dei tre bambini della “famiglia nel bosco”, sta male, come ha fatto sapere martedì la Garante nazionale per l'Infanzia, Marina Terragni, che si dice colpita dal fatto che alla piccola non vengano garantiti i diritti sanciti dalla Carta Europea dei bambini e dalla prima Carta italiana, adottata a Trieste nel 2001, ovvero il diritto alla continuità relazionale con la famiglia durante il periodo di degenza.

«Perché la mamma non può stare con la bimba?», chiede lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito dei legali che assistono la famiglia. «Per la bimba è stato predisposto un ricovero d'urgenza, avrebbero cercato alle 22 Nathan, il cui cellulare era però spento. Nessuno ha pensato di chiamare Catherine, il cui cellulare era raggiungibile. Solo il giorno dopo i genitori hanno saputo che la bimba era stata ricoverata». Per Cantelmi «si continua a gestire questa triste faccenda della famiglia smembrata con una sostanziale insensibilità. In questa circostanza sono i genitori, che non sono né delinquenti né abusatori e perfino sani di mente, secondo la perizia della Ctu, che dovrebbero stare vicino alla bimba».

Interviene Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, che chiede al Tribunale per i minorenni di consentire «a Catherine di rimanere accanto alla sua piccola tutto il giorno e soprattutto la notte», con una «deroga» al dispositivo che, con la sospensione della responsabilità genitoriale, dal novembre 2025, ha collocato i tre bambini in casa famiglia dopo averli allontanati dalla loro abitazione di Palmoli.

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