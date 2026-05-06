Abusi, arrestato il campione paralimpico 

Roma. Sono almeno sei le vittime degli abusi contestati all’arciere paralimpico Matteo Bonacina, ai domiciliari per stalking e violenza sessuale aggravata. L’ordinanza del gip della Capitale spiega che l’indagine è scattata dopo che il tribunale federale ha inflitto una sospensione cautelare da ogni attività sportiva a Bonacina, per reiterati episodi di «abuso psicologico, molestia e abuso sessuale». Il provvedimento segnalava anche «il grave comportamento omissivo e di conseguenza permissivo» del direttore tecnico Guglielmo Donato Fuchsova, ora indagato per stalking. Il dirigente parlando di Bonacina avrebbe detto: «Se lui fa punti, tolleriamo». Su Bonacina per il giudice viene fuori «un quadro di compulsività predatoria sessuale che appare non controllabile né arrestabile esercitata in maniera costante e reiterata nei confronti di un gran numero di esponenti di sesso femminile, e mai affievolita, pur in presenza di denunce e contestazioni».

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