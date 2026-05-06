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A Bruxelles
07 maggio 2026 alle 00:38

Todde all’Ue: «Rinnovabili, sugli impianti decidiamo noi» 

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Giornata di incontri istituzionali e interlocuzioni strategiche a Bruxelles per Alessandra Todde. La presidente della Regione sarda ha partecipato alla riunione della delegazione italiana del Comitato delle Regioni, dove ha avuto anche un confronto col ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Tra i temi affrontati, anche le opportunità legate all’America’s Cup e le possibili ricadute per la Sardegna. Poi un incontro col governatore della Calabria, Roberto Occhiuto.

Todde si è poi spostata al Parlamento Europeo per partecipare alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni, confermando la presenza attiva della Sardegna nei principali tavoli istituzionali europei. Sul tema energetico ha ribadito che la Sardegna crede nella transizione ecologica – su cui ha già investito 1 miliardo di euro – ma non accetterà mai imposizioni dall’alto: «La Sardegna decide sul proprio territorio», ha dichiarato, sottolineando che non saranno accettati diktat sull’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Nella tappa alla Commissione Europea, invece, la presidente ha avuto un importante incontro col vicepresidente Raffaele Fitto, su dossier come il Piano per le Isole e il ruolo cruciale della politica di coesione.

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