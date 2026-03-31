«Turismo, serve un salto di qualità» 

Il sogno di diventare regina internazionale delle vacanze si sta annebbiando. Poche certezze, tanta burocrazia e lo spettro di una bassa stagione deludente stanno infatti minando le aspirazioni della Sardegna di poter attirare turisti dodici mesi l’anno e da tutto il mondo.

Allerta

Le imprese di Federturismo-Confindustria lanciano l’allarme ora che la stagione sta scaldando i motori, preoccupate per la strategia apparentemente non di successo che la Regione sta mettendo in campo per dare lustro al brand “Destinazione Sardegna”. Colpa dei pochi voli programmati dopo la fine dell’estate, dell’incertezza normativa sul Piano di Utilizzo dei Litorali e dell’incremento a macchia di leopardo delle imposte comunali di soggiorno.

Ecco perché gli operatori del comparto turistico e alberghiero del Sud Sardegna chiedono alle istituzioni «strategie immediate su trasporti, imposte di soggiorno e politiche territoriali».

Strategia

Mario Cioffi, presidente Federturismo Sardegna Meridionale ne è convinto: «Vanno rafforzati i collegamenti aerei nei mesi di bassa e media stagione al fine di sostenere concretamente il percorso di destagionalizzazione». Uno strumento certamente utile sarebbe l’eliminazione della tassa addizionale comunale sui diritti d’imbarco per le compagnie aeree».

Infine, gli operatori turistici concordano sulla necessità «di costruire un brand territoriale forte e riconoscibile per il Sud Sardegna, capace di valorizzare le specificità dell’area, rafforzare il posizionamento internazionale e sostenere le attività di promo-commercializzazione».

Rotte aperte

Intanto il ministero dei Trasporti ha indetto tre gare europee per l'affidamento in concessione dei servizi pubblici di trasporto marittimo. Sul tavolo ci sono i collegamenti via mare, andata e ritorno, per le rotte: Genova–Porto Torres, Napoli–Cagliari–Palermo e Civitavecchia–Arbatax–Cagliari. Le concessioni avranno una durata di 60 mesi, prorogabili di ulteriori 36 mesi. Le compagnie interessate potranno partecipare al bando fino al prossimo 1 luglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA