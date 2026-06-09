Turismo culturale, 30 milioni per l’itinerario delle città regie 

Prende vita l’Itinerario delle sette città regie. Sono stati stanziati 30 milioni di euro per i centri storici, «per posizionare la Sardegna nel crescente mercato del turismo culturale», sottolinea l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, che ha sottoscritto il protocollo d'intesa assieme ai sindaci di Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias, Oristano e Sassari.

«Città Regie che ottennero questo riconoscimento durante il periodo catalano-aragonese e furono le sette città che non vissero il feudalesimo e per questo si è concentrata la maggior parte dei beni culturali nei quattro secoli di dominazione spagnola», ha aggiunto. La Sardegna punta quindi sul turismo culturale per destagionalizzare e attrarre visitatori tutto l'anno e sull'internazionalizzazione dei flussi turistici. Il progetto è finanziato con fondi Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione), frutto dell'accordo tra Stato e Regione.

A ciascuna città regia vanno circa 3,9 milioni per interventi di restauro, circa mezzo milione sarà destinato alla realizzazione del marchio e cartellonistica. «Attraverso la valorizzazione di monumenti, architettura, beni librari, artistici, culturali di queste sette città, vogliamo rafforzare la presenza della Sardegna e il posizionamento dell'Isola nel mercato del turismo culturale».

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