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L’iniziativa.
16 luglio 2026 alle 00:36

Tumore al seno, campagna di screening della Questura 

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Una campagna di screening e prevenzione oncologica in collaborazione tra la Questura e l’associazione “Mai più sole contro il tumore”. La prima fase si è conclusa con uno screening per il tumore al seno rivolto al personale femminile della Polizia e alle dipendenti civili del Ministero dell’Interno in servizio negli uffici di Polizia della provincia. Nell’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’organizzazione di volontariato della dottoressa Albachiara Bergamini, sono state coinvolte complessivamente 65 donne. Il programma è stato curato dalla dottoressa Claudia Pilloni, referente dell’associazione “Mai più sole contro il tumore” per il progetto, e da Andrea Spanu, dirigente dell’ufficio sanitario della Questura, che ha ospitato la prima fase dello screening nel nuovo ambulatorio messo a disposizione dal questore Rosanna Lavezzaro. La campagna è stata effettuata con il contributo di Massimo Dessena e dei medici del Centro di Senologia chirurgica del Policlinico, Gianfranco Anedda, Stefania Farris e Carola Politi. A sostegno della prevenzione e per promuovere l’importanza dell’attività fisica, una squadra femminile della Polizia ha inoltre partecipato al torneo di calcio a 5 “Un calcio al cancro”, disputando un incontro con una squadra di pazienti oncologiche dell’associazione in uno dei campi dell’Ossigeno.

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