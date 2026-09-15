Trovato in laguna il corpo della giovane che viaggiava sul barchino con il marito  

Venezia. Le ricerche di Gabriella Querino si sono interrotte ieri mattina alle 9, quando un cittadino ha visto il suo corpo in acqua, in zona Campalto. La donna è stata recuperata dai Vigili del fuoco, intervenuti con le autopompe lagunari. Per l'identificazione ufficiale bisognerà aspettare il riconoscimento dei familiari, in arrivo a Venezia dal Brasile. Ma gli inquirenti non hanno dubbi: è lei. Era dispersa dall'alba di sabato scorso, quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michieli si è scontrato, nel canale Tessera, con un taxi acqueo. Lui, 25 anni, è stato portato all'ospedale dell'Angelo a Mestre, dove è stato dichiarato morto domenica sera. Lei, un anno più grande, non è stata trovata subito. Ieri, mentre iniziava il quarto giorno di operazioni, l'avvistamento che ha posto fine a un limbo straziante. Dopo essere stato portato a Campalto, il corpo della giovane è stato trasferito in obitorio per essere sottoposto a ispezione cadaverica.

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