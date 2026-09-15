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Venezia.
16 settembre 2026 alle 00:50

Trovato in laguna il corpo della giovane che viaggiava sul barchino con il marito  

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Venezia. Le ricerche di Gabriella Querino si sono interrotte ieri mattina alle 9, quando un cittadino ha visto il suo corpo in acqua, in zona Campalto. La donna è stata recuperata dai Vigili del fuoco, intervenuti con le autopompe lagunari. Per l'identificazione ufficiale bisognerà aspettare il riconoscimento dei familiari, in arrivo a Venezia dal Brasile. Ma gli inquirenti non hanno dubbi: è lei. Era dispersa dall'alba di sabato scorso, quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Michieli si è scontrato, nel canale Tessera, con un taxi acqueo. Lui, 25 anni, è stato portato all'ospedale dell'Angelo a Mestre, dove è stato dichiarato morto domenica sera. Lei, un anno più grande, non è stata trovata subito. Ieri, mentre iniziava il quarto giorno di operazioni, l'avvistamento che ha posto fine a un limbo straziante. Dopo essere stato portato a Campalto, il corpo della giovane è stato trasferito in obitorio per essere sottoposto a ispezione cadaverica.

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