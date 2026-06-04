Trovata la droga  in casa e in auto, 27enne arrestato 

A Guspini, un servizio di controllo del territorio dei carabinieri della locale stazione e della radiomobile di Villacidro è finito con gli arresti domiciliari di Umberto Fadda, 27 anni, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giovane è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua auto, oltre ad aver violato il codice della strada, sottoposto a una perquisizione personale e del mezzo sono stati trovati 3,45 grammi di cocaina. I controlli sono proseguiti a casa e in un casolare di campagna, con ulteriore scoperta della stessa sostanza di 4,58 grammi e una dose di 1,73 singola, tre bilancini di precisione, diverso materiale idoneo al confezionamento di sostanze stupefacenti e 1.500 euro in contanti. Per Fadda, difeso dall’avvocato, Marco Usai, ieri mattina c’è stata la convalida dell’arresto, in attesa del giudizio previsto per giovedì. ( s.r. )

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