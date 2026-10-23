«Troppo presto»: il Papa non va ad Assisi 

Città del Vaticano. Il decorso post-operatorio di Leone XIV procede «ottimamente», ma visti i pochi giorni trascorsi dall’intervento al polmone i medici gli sconsigliano il viaggio in elicottero ad Assisi previsto per martedì. Il Papa rinuncia così a concludere l’incontro internazionale “Pace disarmata e disarmante” organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella città francescana a 40 anni dalla storica preghiera interreligiosa per la pace voluta il 27 ottobre 1986 da Giovanni Paolo II. «Il Santo Padre è stato sottoposto a radiografia del torace di controllo. L’esame ha confermato l’ottimo andamento del decorso post-operatorio», hanno fatto sapere il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora. Tuttavia, «considerato il breve tempo trascorso dall’intervento, i medici curanti hanno ritenuto opportuno sconsigliare, a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre».

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