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Nureci.
20 marzo 2026 alle 00:34

Trofeo “Funtana ‘e Susu” 

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Domenica 12 comuni di Marmilla e Sarcidano ospiteranno un appuntamento con il grande ciclismo agonistico. Ritornerà il trofeo “Funtana ‘e Susu”, organizzato dall’associazione sportiva “4 Mori bike”. Un percorso tecnico e affascinante di 75 chilometri con un dislivello di circa mille metri. Il ritrovo alle 8 nel Municipio di Nureci. Alle 9.30 la benedizione della gara da parte di Padre Fabio, mentre il via è previsto alle 10 sulla Statale 442, appena fuori dal centro abitato. La carovana di oltre 100 ciclisti attraverserà poi 11 centri abitati per tornare poi verso Nureci con l'arrivo in salita sul rettilineo finale di via Ungheria, di fronte al palazzo municipale. Al termine premiazioni e pranzo. ( g. pa. )

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