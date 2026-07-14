Trionfo di folla per le pariglie a Ghiliddoe 

Un evento riuscitissimo, giunto alla 29esima edizione. Domenica sera la pista di Ghiliddoe si è animata, come da tradizione, per un appuntamento oramai irrinunciabile per il paese ai piedi del monte Orohole.

La rassegna regionale di pariglie non ha deluso, ha richiamato a Ovodda il pubblico delle grandi occasioni.

«Non possiamo perdere la nostra storia, le radici», afferma Daniele Maccioni, presidente dell’Associazione ippica ovoddese.

Una manifestazione curata nei dettagli, impreziosita in mattinata dalla tavola rotonda “A sa moda ‘e su logu”. Quindi, spazio a “mastri ferrai, mastri sellai e tessitrici nella tradizione equestre sarda”. A parte l’incontro della mattina nella sala consiliare del Comune, però, l’attesa era tutta per l’appuntamento del pomeriggio. Per le evoluzioni che una cinquantina di cavalieri in abito sardo hanno regalato ai presenti. «Non è giusto abbandonare le tradizioni, per noi e per i nostri figli», rimarca Maccioni. Poi aggiunge: «La speranza è che tanti altri paesi seguano il nostro esempio».

Compattare e ravvivare i piccoli centri. Le spericolate pariglie, con numerosi cavalieri giunti da ogni angolo dell’Isola, vanno proprio in questa direzione.

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