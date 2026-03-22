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tennistavolo.
23 marzo 2026 alle 00:36

tricolori, oyebode argento e due ori 

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Cercava il “triplete” Johnny Oyebode, ai campionati italiani assoluti di tennistavolo di Terni, conclusi ieri. Obiettivo sfiorato: l’atleta cagliaritano in forza al TT Sassari è stato battuto 4-1 nella finale del singolare da Matteo Mutti. Venerdì Oyebode aveva vinto due titoli nel doppio, in coppia con Carlo Rossi e nel misto con Gaia Monfardini.

Un cammino costellato di derby nel torneo di singolare. Oyebode ha prima battuto Poma, poi Rossi, suoi ex compagni nella Marcozzi, in semifinale ha superato l’altro atleta del TT Sassari, Marco Antonio Cappuccio, medaglia di bronzo.

Venerdì è stata una giornata trionfale per il tennistavolo sardo. Oyebode e Monfardini hanno vinto il doppio misto battendo in finale Stojanov e Piccolin. Al terzo posto Federico Vallino Costassa (Marcozzi) e Miriam Carnovale (Quattro Mori). Poco dopo è entrato in scena il doppio più vincente degli ultimi tre lustri dalle giovanili in poi, Oyebode e Carlo Rossi, vittoriosi in finale contro Andrea Puppo del TT Sassari e Mutti. Terzo posto per i campioni d’Europa Francesco Trevisan (Muravera) e Danilo Faso.

Sul gradino più alto del podio è salito anche il Norbello con Tan Wenling nel doppio femminile, in coppia con la figlia Gaia Monfardini. L’atleta del Sud Tirol ha completato il tris vincendo ieri anche il titolo del singolare. Ancora un bronzo nel doppio per Carnovale con Valentina Roncallo del Muravera.

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