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Tennistavolo.
19 marzo 2026 alle 00:26

“Tricolori”, l’Isola protagonista 

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È ancora la Sardegna protagonista dei campionati italiani di tennistavolo, in corso a Terni. Nella prime giornate, riservate a Seconda e Terza categoria si contano 4 medaglie d’oro, 5 secondi posti, e 3 terzi posti, ottenuti da atleti sardi o militanti nelle squadre sarde.

Nella prima giornata, le prime a salire sul podio sono state Elena Rozanova e Lisa Bressan del TT Sassari, campionesse italiane del doppio Terza categoria. Due argenti per Alessandro Costa del Muravera, nel doppio maschile con Lorenzo Cordua del Quattro Mori, e con Vania Milic nel misto.

Martedì è stata una giornata trionfale con tre titoli nei doppi Seconda categoria. Francesco Trevisan e Antonio Giordano del Muravera hanno battuto in cinque set dopo un’avvincente finale Marco Poma e Lorenzo Martinalli del Quattro Mori. Terzo posto per l’altra coppia del Muravera Nicholas Famà e Gabriele Bianchi. La società del Sarrabus ancora sul podio nel doppio femminile con Giulia Cavalli, oro con Arianna Barani (SüdTirol), in finale hanno battuto Francesca Seu e Sofia Minurri del Muravera. Un altro suo atleta, Famà, ha vinto il titolo nel misto in coppia con Loth (TT Torino), superando Lorenzo Simon (Norbello) e Irene Moretti. Oggi si assegnano i titoli in singolare di Seconda.

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