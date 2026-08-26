Trepy, ritorno vicino: oggi può lasciare l’ospedale di Sassari 

«It’s time for a comeback», è tempo di un ritorno. Il messaggio pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri da Yael Trepy, con una storia sul proprio account Instagram, non fa altro che anticipare quello che dovrebbe accadere nella giornata di oggi: le dimissioni dall’ospedale di Sassari e il tanto atteso rientro a casa, a undici giorni dall’incidente in piscina a Baja Sardinia dove ha rischiato di annegare.

Il giovane attaccante è stato trasferito giovedì scorso dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari alla Pneumologia delle Cliniche universitarie di viale San Pietro, sempre a Sassari. Un passo avanti fondamentale, che ha rappresentato l’uscita di Trepy dal momento più delicato della sua vita e l’inizio del lungo percorso per il pieno recupero. Già oggi potrebbe quindi arrivare il via libera per lasciare l’ospedale sassarese, dove in questi ultimi giorni i medici hanno monitorato in particolare le sue condizioni respiratorie. Fortunatamente, dagli esami svolti non sarebbero emersi danni fisici evidenti dopo quanto avvenuto lo scorso 16 agosto, quando ha rischiato di annegare nella piscina della villa di Baja Sardinia che aveva affittato con un gruppo di amici per trascorrere il weekend di Ferragosto.

Il percorso

Trasportato in elisoccorso all’ospedale di Sassari, con la tempestività nei soccorsi che è stata fondamentale per salvargli la vita, Trepy è rimasto per due giorni in coma farmacologico prima di svegliarsi nel pomeriggio di martedì 18. Da lì, le sue condizioni sono gradualmente migliorate fino a lasciare la Terapia Intensiva, non prima di aver donato agli operatori sanitari dell’ospedale di Sassari – come gesto di gratitudine e ringraziamento – le maglie del Cagliari personalizzate con il nome “Yael”.

Per Trepy ora la riabilitazione dovrebbe proseguire a casa. Ancora presto per pensare a quando potrà rientrare in campo, sarà una valutazione successiva, quello che conta ora è che per lui il peggio è passato e può tornare a pensare a una vita serena, mettendo da parte quanto successo in quel pomeriggio che doveva essere di festa e invece si è trasformato in una tragedia sfiorata. E, a giudicare dal messaggio che ha postato ieri, la sua intenzione è quella di riprendere quanto prima la carriera.

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