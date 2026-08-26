Trentamila euro per cultura e sport 

Oltre 26mila euro destinati alla cultura e cinquemila al finanziamento dello sport. Sono le somme stanziate dal Comune di Serramanna per la concessione di contributi straordinari in favore, rispettivamente, delle associazioni culturali, di spettacolo e di volontariato, e alle associazioni sportive attive nel territorio municipale.

Lo prevedono due distinte deliberazioni votate dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Gabriele Littera. «Il Comune ispira la propria azione alla tutela degli interessi della comunità, promuove lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita e un futuro alle nuove generazioni, e per favorire e incrementare la pratica sportiva». Da qui il voto all’atto che destina 26.067 euro, stanziati nel bilancio di previsione 2026, alla concessione di contributi straordinari in favore delle associazioni culturali, di spettacolo e di volontariato che operano nel territorio comunale.

I contributi saranno concessi per l’anno in corso alle associazioni che abbiano presentato l’istanza al Municipio, le cui iniziative siano state preventivamente approvate dalla Giunta comunale, che risultino regolarmente realizzate e rendicontate. Non è tutto: l’esecutivo guidato da Littera ha stanziato altri cinquemila euro (fatta salva la possibilità di integrare la somma con un altro atto successivo) per la concessione di contributi straordinari alle associazioni sportive di Serramanna.

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