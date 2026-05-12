VaiOnline
L’evento.
13 maggio 2026 alle 00:31

Tre navi da crociera per i giorni di gara: a bordo 9mila turisti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ci saranno anche 3 navi da crociera, che porteranno in città circa 9mila turisti, nei giorni di gara dell’America’s Cup, dal 21 al 24 maggio. Aumentano ulteriormente le presenze a Cagliari in vista del grande evento che renderà il capoluogo il centro internazionale della vela, con appassionati da tutto il mondo. Il primo approdo è del 21 maggio (l’inaugurazione) ed è la Disney Dream, la nave dei fumetti, con una capacità tra i 2.500 e 4mila passeggeri. Sabato 23 tocca alla Queen Anne, che di posti ne ha circa 3mila, mentre il giorno dopo (domenica 24, quando si svolgeranno le finali) sarà la volta della tappa isolana della Msc Musica, capacità superiore ai 2.500 passeggeri. «La concomitanza di tre navi da crociera con l’America’s Cup», spiega Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP, «ha un potenziale promozionale senza precedenti. È un’occasione storica per la città e il porto: siamo pronti ad affrontare questa piacevole sfida». Fino al 25 maggio, cambia la viabilità all’interno del porto: un tratto di via Barbini, la strada che porta dalla rotatoria di viale Colombo al Molo Ichnusa, e un’area interna allo stesso molo, di fronte alla struttura polifunzionale, ospiteranno mezzi e strutture tecniche per la registrazione e trasmissione delle regate. Per questo, sarà vietato l’accesso e saranno rimossi i parcheggi. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Consiglio, la maggioranza in affanno

Nuovo passaggio a vuoto nel Campo largo: le assenze fanno saltare l’Aula 
Il caso.

Sorgono, i medici non vanno in pensione: «Prima i pazienti»

Giorgio Ignazio Onano Fabio Ledda
Camera

Legge elettorale, il centrosinistra si unisce nel no

Pd e M5S: parliamo di salari FdI pronta a cambiare i “tetti” 
Prato

Difende una donna: ferito al cuore

Gravissimo un cameriere che ha reagito agli abusi sulla titolare del locale 
La crisi

Teheran agita la minaccia nucleare

Avvertimento del regime a Trump: se attaccati, arricchiremo il nostro uranio al 90% 