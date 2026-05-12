Tre navi da crociera per i giorni di gara: a bordo 9mila turisti 

Ci saranno anche 3 navi da crociera, che porteranno in città circa 9mila turisti, nei giorni di gara dell’America’s Cup, dal 21 al 24 maggio. Aumentano ulteriormente le presenze a Cagliari in vista del grande evento che renderà il capoluogo il centro internazionale della vela, con appassionati da tutto il mondo. Il primo approdo è del 21 maggio (l’inaugurazione) ed è la Disney Dream, la nave dei fumetti, con una capacità tra i 2.500 e 4mila passeggeri. Sabato 23 tocca alla Queen Anne, che di posti ne ha circa 3mila, mentre il giorno dopo (domenica 24, quando si svolgeranno le finali) sarà la volta della tappa isolana della Msc Musica, capacità superiore ai 2.500 passeggeri. «La concomitanza di tre navi da crociera con l’America’s Cup», spiega Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP, «ha un potenziale promozionale senza precedenti. È un’occasione storica per la città e il porto: siamo pronti ad affrontare questa piacevole sfida». Fino al 25 maggio, cambia la viabilità all’interno del porto: un tratto di via Barbini, la strada che porta dalla rotatoria di viale Colombo al Molo Ichnusa, e un’area interna allo stesso molo, di fronte alla struttura polifunzionale, ospiteranno mezzi e strutture tecniche per la registrazione e trasmissione delle regate. Per questo, sarà vietato l’accesso e saranno rimossi i parcheggi. (r. sp.)

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