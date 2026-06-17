Tre giochi inclusivi nella nuova area dedicata ai bambini 

Una nuova area giochi accessibile a tutti, progettata per garantire il diritto al gioco e alla socializzazione, con particolare attenzione ai bimbi con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, sarà inaugurata domani alle 18 al parco di Molentargius, nell’area verde dall’ingresso di via Don Giordi. Si chiama Happy Children, il nuovo spazio giochi inclusivo promosso dall’Ente Parco e dal Rotary Club di Quartu.

Sono stati installati tre giochi progettati secondo i criteri dettati dalla normativa sull'accessibilità, che consentono a tutti i bambini di giocare insieme in condizioni di sicurezza e piena partecipazione. Le nuove attrezzature sono state sistemate accanto all'area giochi già esistente, ampliandone il carattere inclusivo. Il progetto si inserisce nel programma di inclusione sociale e accessibilità “Un parco per tutti”, promosso congiuntamente dal Parco e dal Rotary con l'obiettivo di rendere gli spazi pubblici sempre più accoglienti e accessibili. All'inaugurazione interverranno il sindaco Graziano Milia, il presidente del Parco Stefano Secci e la presidente del Rotary Club Quartu Sant'Elena, Luisella Cardia.

«In questi anni», spiega Stefano Secci, presidente del Parco, «grazie alla collaborazione con istituzioni e associazioni del territorio e anche grazie al protocollo d'intesa siglato con il Rotary Club abbiamo realizzato numerosi progetti dedicati all'inclusione». Luisella Cardia, presidente Rotary, ha aggiunto: «Happy Children nasce come un progetto modulare: ai tre giochi che inauguriamo potranno seguirne altri, con l’obiettivo di ampliare nel tempo gli spazi e le opportunità di gioco inclusivo per tutti i bambini. Il progetto crescerà anche grazie ai suggerimenti e alle esigenze che emergeranno dalle famiglie e dai bambini stessi, perché uno dei suoi elementi fondanti è la progettazione partecipata e il coinvolgimento della comunità».

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