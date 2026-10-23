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Via Sardegna.
24 ottobre 2026 alle 00:44

Tre amici travolti sulle strisce finiscono in ospedale 

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Ennesimo incidente sulle strade cittadine. Ieri mattina tre persone stavano attraversando sulle strisce pedonali di via Sardegna all’incrocio con le vie Carnia e Cimarosa quando sono state travolte da un’auto. L’impatto è stato molto violento, ad avere la peggio è stata la donna ricoverata al San Martino.

L’incidente è accaduto poco prima delle 9, i tre avevano appena fatto colazione in un bar di via Sardegna ed erano pronte per attraversare la strada. Non appena è scattato il verde, hanno mosso qualche passo sulle strisce pedonali e sono stati investiti da un’auto. Il veicolo ha prima urtato uno degli amici, poi ha colpito la donna che ha fatto un volo di qualche metro infine l’impatto con l’altro pedone. Il conducente dell’auto ha subito lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi, avrebbe detto di essere stato abbagliato dal sole e non aver visto le persone sulle strisce. I tre feriti sono stati accompagnati all’ospedale, le condizioni più critiche sono quelle della donna che ha riportato una frattura al ginocchio e al momento è ricoverato. Le altre due persone coinvolte sono state già dimesse.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e cercato di ricostruire l’esatta dinamica. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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