Travolto da una moto,  muore l’architetto Ferraro  

Napoli . Tre morti in tre giorni. Nuovo tragico incidente stradale in centro città, vittima l’84enne Italo Ferraro, tra i più grandi studiosi contemporanei della storia e architettura di Napoli. E così, dopo le due donne di nazionalità ucraina travolte e uccise da un uomo di 34 anni ubriaco, domenica sera in corso Garibaldi, c’è ancora sangue sulle strade della città. Ferraro si trovava in corso Vittorio Emanuele quando verso le 19.30 di lunedì, all’altezza del civico 532, stava attraversando la carreggiata. Una 27enne a bordo di una moto Aprilia Sport City 125, che procedeva in direzione piazza Mazzini, lo ha investito in pieno. Le condizioni dell’architetto sono apparse immediatamente critiche, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Pellegrini. Nonostante gli sforzi dei sanitari, Ferraro è morto intorno alle 5 di ieri mattina. Anche la 27enne è stata trasferita all’ospedale Cto e su di lei sono stati eseguiti gli accertamenti di rito per verificare un eventuale stato di alterazione al momento dell’impatto. Ma, intanto, resta il dolore per la scomparsa di una figura che conosceva profondamente la città di Napoli. Ferraro era un notissimo urbanista che aveva partecipato alla realizzazione del piano regolatore di Napoli.

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