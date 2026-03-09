Travolta sulle strisce all’uscita di scuola: grave una sedicenne  

È finita in ospedale dopo essere stata investita in viale Marconi. Sono gravissime le condizioni della ragazza, una 16enne di Quartu, travolta ieri da una Opel Corsa, mentre verosimilmente attraversava sulle strisce pedonali in una delle strade più trafficate della città.

L’incidente è accaduto nel primissimo pomeriggio, intorno alle 13.45, probabilmente dopo che la giovane era appena uscita da scuola.

Immediati i soccorsi. Sul posto è arrivata la polizia locale e il personale del 118 che ha provveduto a trasportarla in ambulanza in codice rosso al Brotzu, dove al momento è ricoverata nel reparto di rianimazione: la prognosi è riservata e sarebbe sempre in pericolo di vita.

La dinamica

È ancora da definire l’esatta dinamica dell’incidente dopo i rilievi eseguiti dagli agenti della polizia locale poco dopo l’investimento.

Secondo una prima ricostruzione, la 16enne, dato l’orario (le 13.45 circa), era probabilmente appena uscita da scuola, al termine delle lezioni in uno dei tanti istituti superiori della zona.

La ragazza avrebbe attraversato viale Marconi sulle strisce pedonali, all’altezza del locale Doppio Malto, quando è stata investita da una Opel Corsa che da Quartu procedeva in direzione del capoluogo. Al volante dell’auto c’era un altro giovanissimo, un ragazzo di 19 anni residente a Carbonia, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso dopo l’incidente.

L’impatto, secondo le testimonianze, sarebbe stato violentissimo. La ragazza, infatti, sarebbe stata sbalzata a diversi metri di distanza dall’attraversamento pedonale.

Alla scena avrebbero assistito anche i compagni e gli amici della 16enne, con lei al momento dello scontro e inevitabilmente sotto choc dopo quanto successo.

I rilievi

L’allarme è scattato subito. Sul posto è arrivato il personale del 118 per soccorrere la giovane. Le condizioni sono apparse fin da subito gravissime e preoccupanti.

È stata trasportata immediatamente in codice rosso al pronto soccorso del Brotzu. In viale Marconi sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per i rilievi. Da quanto trapela, verosimilmente, sarebbe confermato che la giovane si trovava su uno degli attraversamenti pedonali non rialzati al momento del violento impatto.

In ospedale

Una volta arrivata all’ospedale Brotzu, la sedicenne è stata visitata al pronto soccorso con i medici che l’hanno trasferita in Neurochirurgia dove hanno deciso di sottoporla immediatamente a una delicata operazione. L’intervento è stato eseguito nel pomeriggio ed in seguito la sedicenne è stata ricoverata nel reparto di rianimazione: dalle poche notizie filtrate si sa che è ancora in pericolo di vita e dunque la prognosi resta riservata.

Piazza Giovanni

Ma non è stato purtroppo l’unico investimento in città. Nella serata di ieri, in piazza Giovanni XXIII, è stato travolto un altro pedone mentre attraversava la strada. Fortunatamente, in questo caso, non è stato nulla di grave: l’uomo travolto da un’auto è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santissima Trinità senza gravi conseguenze.

Sul posto anche in questo caso gli agenti della Polizia locale per i rilievi. Resta da chiarire se è stato colpito mentre attraversava sulle strisce pedonali.

