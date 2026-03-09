Treni, autobus, tram e aerei: il mese nero della mobilità 

Dopo scuola, università e ricerca, che hanno aperto la settimana con uno sciopero indetto dai sindacati di base, tocca ai trasporti fermarsi. Domani in tutta Italia si prevede una giornata difficile sul fronte dei treni, mentre a un’altra protesta prevista per lunedì 16 hanno aderito gli autisti di tram e autobus. Il 18, invece, sono a rischio i collegamenti aerei. A fine mese, il 27 e il 28, ancora uno stop per il trasporto pubblico locale.

Domani dalle 9 alle 17 incrocerà le braccia il personale di Italo, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità. La mobilitazione è stata indetta da Uilt-Uil. Il rischio di disagi e ritardi riguarda migliaia di passeggeri.

Il 16 marzo, invece, si fermerà il trasporto pubblico locale. Queste le adesioni già formalizzate: la società Interbus di Enna avrà un servizio variabile nel corso della giornata, così come le autolinee Segesta e Russo a Palermo. Sempre in Sicilia, le corse di Etna Trasporti a Catania non saranno garantite. Infine, in Abruzzo, la società Tua aderisce allo sciopero pur rispettando le fasce orarie di garanzia.

Mercoledì 18, in agitazione c’è il settore del trasporto aereo, sempre a livello nazionale. Il personale di Easyjet e Ita Airways ha annunciato che incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 13 alle 17, come previsto da Usb Lavoro privato. Sempre il 18, per ventiquattro ore, sciopererà il personale delle società Airport handling e Dnata, che operano negli aeroporti di Milano, sia a Linate che Malpensa. In quest’ultimo scalo si fermeranno pure gli iscritti alla società Alha.

Marzo si chiuderà con mobilitazioni nel settore del trasporto pubblico locale. Venerdì 27 sciopera per ventiquattro ore il personale del gruppo Atm di Milano, mentre all’Eav di Napoli lo stop sarà di quattro ore, dalle 19 alle 23. Stesso intervallo temporale per i lavoratori della società Sun di Novara, che si fermano dalle 17,30 alle 21,30. Sabato 28, invece, sarà il turno della società Amtab di Bari: quattro ore di mobilitazione a partire dalle 20. Dalle 8,30 alle 12,30 si fermano alla Mtm di Molfetta.

