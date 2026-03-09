Precipita da un muraglione, grave una 13enne 

Genova. È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita una 13enne precipitata in via al Santuario delle Grazie, nel parco di Villa Duchessa di Galliera. Ricoverata in osservazione in terapia intensiva al Gaslini, respira autonomamente ed è cosciente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri era andata a scuola ma poco prima delle 8 ha scoperto che la sua classe, come tante altre, non sarebbe entrata per lo sciopero. Così ha deciso di andare nel parco e si è seduta sul muraglione che costeggia la strada, forse in attesa che i compagni la raggiungessero. Un testimone, un carrozziere che lavora lì vicino, l’ha vista con le spalle verso il vuoto. Un istante dopo non l’ha più vista, è corso ad accertarsi di cosa fosse successo e ha chiamato i soccorsi. «Era cosciente ma mi ha detto che non ricordava nulla», ha detto poi agli investigatori. Al momento sembra dunque un incidente, causato dalla perdita di equilibrio per una mossa maldestra. Ma i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire meglio la dinamica. Poco lontano da dove è caduta la studentessa, a settembre, era precipitato dal terrazzo del polo Res (istituto per bambini con esigenze educative speciali) un bambino di 7 anni. Per quell'episodio sono state indagate 12 componenti del personale.

