Travolta in via Brotzu sulle strisce pedonali: donna in codice rosso 

Stava attraversando la strada quasi certamente sulle strisce pedonali ma è stata investita da un’auto. Una donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale, al Brotzu, con assegnato un codice rosso: avrebbe riportato un trauma cranico ma le sue condizioni non sarebbero per fortuna gravissime. L’incidente è avvenuto ieri mattina all’incrocio tra via Brotzu, via Binaghi e via Dessy Deliperi: un punto con troppi “sinistri” essendo una zona particolarmente trafficata. Inoltre la doppia corsia per senso di marcia spinge i conducenti delle auto a viaggiare ad alta velocità e questo rappresenta un pericolo per chi attraversa. Inoltre proprio a pochi metri dall’incrocio, in via Dessy Deliperi, c’è una scuola.

Su quanto avvenuto ieri mattina verso le 7 sono stati svolti gli accertamenti da parte della Polizia Locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento. Il conducente della vettura avrebbe visto all’ultimo momento la donna senza riuscire a evitare l’impatto che è stato particolarmente violento. Il 118 è stato allertato subito con l’intervento di un’ambulanza per il trasporto della ferita al Brotzu, poi tenuta sotto osservazione dal personale medico.

Sui social, in particolare nella pagina Quelli di Mulinu Becciu, la notizia dell’investimento ha richiamato l’attenzione della pericolosità del tratto di strada. Troppi gli incidenti e gli episodi simili avvenuti in passato. Diversi gli appelli al Comune perché intervenga con gli attraversamenti pedonali rialzati oppure con la realizzazione di una rotatoria, come avvenuto all’incrocio tra via Brotzu, via Peretti e via Piero della Francesca. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA