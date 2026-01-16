Travolse l’ex ragazzo della fidanzata, orunese arrestato 

Un orunese di 23 anni, Giangaspare Degogliu, è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia su ordine del Gip del Tribunale di Sassari. A Degogliu viene contestato un episodio avvenuto lo scorso 2 gennaio a Padru. Il giovane orunese è indagato per il reato di lesioni gravissime. Il pm lo ritiene responsabile dell’aggressione che ha fatto finire in ospedale Fernando Lino Satta, 31 anni, di Buddusò. La vittima si era recata nel punto di raccolta della spazzatura insieme a un familiare ed è stato avvicinato da una coppia. Sarebbe iniziata una furibonda discussione e Fernando Lino Satta, 31 anni, avrebbe avuto la peggio, colpito ripetutamente da un altro uomo. Secondo il pm, la persona che ha aggredito Satta è Giangaspare Degogliu. Il peggio è arrivato quando il presunto responsabile dell’aggressione è salito sulla sua utilitaria e la vittima è stata investita. Il familiare di Satta avrebbe assistito terrorizzato alla scena. La vittima ha riportato diverse fratture le più gravi quelle di bacino e femore. Degogliu avrebbe una relazione con la ex di Satta. ll giovane, assistito dagli avvocati Margherita Baragliu e Gianluca Sannio, comparirà il 21 anni davanti al gip. La vittima ha nominato un legale, l’avvocata Fiorella Testani.

