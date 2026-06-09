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Psicoterapia
10 giugno 2026 alle 00:33

Trasformare i pensieri in azioni concrete 

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Quali stili di pensiero?

Sia il disturbo d’ansia che la depressione sono caratterizzati dalla ripetizione persistente di pensieri negativi che richiede un notevole consumo di energie nella vita quotidiana. Nell’ansia prende il nome di rimuginio e si riferisce a preoccupazioni su eventi futuri, portando alla costruzione mentale di una serie di scenari ipotetici negativi. Nella depressione è detto ruminazione e si tratta di un dialogo interno focalizzato sull’analisi di eventi passati, elaborando potenziali alternative, nello sforzo di comprendere cause e conseguenze del disagio. In psicoterapia si lavora sul rendere consapevole il paziente di questi processi cognitivi che mantengono il disturbo e sul trasformare questi pensieri ripetitivi in azioni concrete.

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