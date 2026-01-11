VaiOnline
12 gennaio 2026 alle 00:14

tra taloro e carbonia un botta e risposta indolore 

taloro Gavoi 1

Carbonia 1

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, M. Fois, Sau, Castro, Lapia (19’ st Malano); Secchi, E. Fois (20’ st Delussu), Cossu (27’ st Santoro); Navarrete (45’ st Zappino), Littarru, Scanu (20’ st Omofonmwan). In panchina Medde, A. Fadda, Canu, Malatesta. Allenatore Fadda.

Carbonia (4-3-1-2) : Floris, A. Mastino, Hundt, Guerzeni, Melis; Ponzo, Barrenechea, Zazas; Serra (37’ st Massoni); Porcheddu, Boi. In panchina Carrus, Saiu, Ferralasco, Pavone, Tatti, Ollargiu, Scano, Carboni. Allenatore Mannu.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 4’ Boi; st 22’ Malano.

Note : ammoniti E. Fois, Littarru, Zazas, Barrenechea, A. Mastino; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 300.

Gavoi. Il Carbonia sapeva che al Maristiai di Gavoi non avrebbe avuto vita facile. Così è stato, sebbene l’inizio favorevole sembrava indirizzasse la sfida verso un pomeriggio diverso. Subito in vantaggio la squadra di Mannu grazie al gol di Boi che finalizza un contropiede dopo 200 secondi. La formazione di Fadda ha il merito di non arrendersi mai. Per raggiungere il pari, i rossoblù di Barbagia si affidano al neo arrivato Federico Malano, proveniente dall’Eccellenza campana. (ro. se.)

