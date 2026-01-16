VaiOnline
Tra Arborea e Terralba un derby d’alta classifica 

Arborea. In Promozione si gioca la seconda giornata di ritorno ed è subito derby. Domani al “Gino Neri” si sfidano due squadre che hanno ambizione d’alta classifica, Arborea e Terralba Francesco Bellu. Gli ospiti sono in lizza per i playoff a quota 26 punti assieme a Vecchio Borgo Sant’Elia, Tharros e Selargius; i padroni di casa invece sono terzi, con 40 punti, assieme al Guspini.

Un buon momento confermato dall’ultimo turno: l’undici allenato da Nicola Battolu ha costretto il Castiadas ex capolista al pareggio a reti inviolate, mentre i terralbesi hanno superato il Tonara per 2-1 nel recupero di mercoledì. Il precedente stagionale in campionato aveva visto la vittoria del Terralba per 1-0. In Coppa Italia invece è stata l’Arborea a passare il turno. Per la sfida di domenica fari puntati sui due attacchi: nelle file dell’Arborea spicca Marco Atzeni con 8 reti, mentre la formazione guidata da Daniele Porcu può affidarsi ad Andrea Sanna, capocannoniere del girone con 15 reti.

Prima Categoria

Cambio sulla panchina del Santa Giusta, compagine che gioca nel girone B. A prendere il posto di Bobo Sau, dimessosi dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro la Libertas Barumini, sarà Gianni Lutzu, già tecnico dei lagunari nel 2021/22, anno dello storico salto in Promozione.

