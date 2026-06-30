Tortu torna in pista stasera in Austria 

L'Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito, rinnovato nel 2022, è ormai pronto ad ospitare i campionati europei di atletica leggera che si terranno dal 10 al 16 agosto e i velocisti azzurri hanno già l'acquolina alla bocca. In particolare gli staffettisti della 4x100 che nel 2021 a Tokyo si assicurarono l'oro olimpico battendo il quartetto britannico per un solo centesimo con l'epica rimonta di Filippo Tortu. E lo sprinter brianzolo di origini tempiesi sarà proprio l'ultimo di quel fantastico quartetto a scendere in pista in questa stagione, oggi in Austria, al meeting di Eisenstadt, nella manifestazione che prevede anche l'impegno di Marcell Jacobs.

Già a maggio Jacobs a Savona e Faustine Desalu a Bruxelles avevano avuto l'opportunità di scaldare i motori con il secondo che successivamente al meeting di Vari, in Grecia, si è aggiudicato i 200 metri in 20"19 ventoso (+2.6). In discesa la strada del ritrovato Jacobs che dopo il 10"01 ventoso sui 100 metri a Savona, ha ottenuto un probante 9"99 già al Golden Gala per poi tagliare il traguardo domenica scorsa in 9"96 nella tappa della Diamond League di Parigi. Nel mentre, proprio un giorno prima, sabato a Macomer, l'oristanese Lorenzo Patta è rientrato alle competizioni dopo un anno di assenza e due infortuni correndo molto tranquillamente in 10"34. «L'importante è aver ripreso e aver avuto le giuste sensazioni», ha dichiarato a fine gara l'atleta allenato da Francesco Garau. E ora tocca a Tortu, oggi in Austria nei 200 metri. Lo sprinter sardo-brianzolo ha superato l'infortunio agli adduttori riportato il 31 gennaio scorso nei 60 metri indoor a Magglingen (Svizzera) e non vede l'ora di riprendere l'attività. La sua gara, i 200 metri, è prevista per le 18,30. Marcell Jacobs sarà invece in gara nei 100 metri con batterie alle 19.50 e finale alle 21,26. Diretta streaming su European Athletics.



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