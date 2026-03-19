Torres, questa vale doppio 

Sassari. La madre di tutte le partite. L’ultimo confronto stagionale con una concorrente diretta alla salvezza, dove davvero i punti valgono doppio. Oggi alle 20,30 al “Renato Curi” di Perugia «si può decidere il nostro futuro», osserva il tecnico Alfonso Greco. I padroni di casa sono fuori dalla zona playout a quota 31 punti, la Torres li segue a 30 ma ha una partita in meno da giocare perché deve ancora osservare il turno di riposo. E per capire quanto conti il match pure per i padroni di casa basti dire che il loro allenatore Giovanni Tedesco ha chiamato a raccolta i tifosi: «Abbiamo bisogno di voi, riempite il Curi».

Da Perugia a Perugia

Il Greco ter è iniziato proprio contro gli umbri. Al “Vanni Sanna” finì 1-1: vantaggio nel primo tempo con Starita, che riprese la respinta del portiere sul tiro di Sala, e pareggio ospite con autogol di Brentan. Curiosamente da allora le due squadre hanno ottenuto gli stessi punti in 18 giornate: 23, con gli umbri che hanno vinto 6 volte ma anche perso 7 gare mentre Mastinu e compagni hanno vinto solo 4 partite ma hanno anche incassato appena 3 sconfitte.

«Settimanalmente lavoriamo sempre bene», sottolinea mister Greco, «la delusione col Ravenna è stata smaltita in fretta ma va detto che da quando sono arrivato questa squadra ha reagito sempre e ha iniziato ad acquisire certezze. L’unica partita dove non siamo stati convincenti è stata quella di Forlì. Certo meritavamo qualche punto in più, ma la strada è lunga e non si può mollare niente. Non si può fare altrimenti».

Più punte che esterni

Resta ancora fermo l’esterno destro Zecca. «Anche Liviero non ce la fa, invece Diakite ha recuperato, si è allenato bene ed è tra i convocati», afferma l’allenatore rossoblù.

Scelte obbligate dunque per le fasce con Sala a destra e Zambataro a sinistra. In attacco il ritorno di Diakite consente di avere un’alternativa a Luciani. Insomma, gli attaccanti ci sono tutti e visto anche il buono stato di forma di Sorrentino e Di Stefano sono notizie positive in vista di un match dove la vittoria vale davvero 6 punti. Per quanto riguarda gli attaccanti avversari, occhio a Montevago: 8 reti finora, 4 realizzate nelle ultime tre partite.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Giorico, Mastinu, Zambataro; Di Stefano, Sorrentino; Luciani. Allenatore Greco.

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