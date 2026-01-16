Torres, caccia ai tre punti in casa Pianese 

Sassari. Confortata dai cinque risultati utili consecutivi, la Torres è pronta a giocarsi le sue chance questo pomeriggio sul campo di Piancastagnaio (ore 14,30) contro una formazione molto pratica come la Pianese, che di risultati positivi ne ha inanellato addirittura sette ed è in piena zona playoff.

Il tecnico Alfonso Greco spiega come si è preparata la squadra: «Cerchiamo di andare sempre a mille in tutti gli allenamenti perché non sono consentiti cali di concentrazione. La classifica è ora più corta ma non possiamo permetterci di sbagliare le partite. Dobbiamo cercare quel filotto di vittorie che ci serve». È importante anzitutto non perdere in una giornata nella quale il Pontedera, ora ultimo, riceve il Pineto, quarta forza del campionato, e il Bra, terzultimo, se la vede con la vice capolista Ravenna.

L’avversaria

All’andata colpaccio della Pianese al “Vanni Sanna” per 2-0 favorito dall’espulsione di Brentan per doppia amonizione dopo appena 33 minuti. Da allora l’avversaria odierna ha continuato a macinare gioco e risultati e nelle ultime partite ha pure incrementato l’efficacia in zona gol: 4-2 contro l’Ascoli (con due rigori di Bellini) e 3-2 contro il Forlì, sempre con una doppietta di Bellini. Il capocannoniere della formazione toscana sarà comunque assente per squalifica. Da ricordare poi che il tecnico, l’ex Juventus Birindelli, schiera solitamente il 3-5-2, quindi molto dipenderà dai duelli individuali.

Dubbi

Finalmente l’allenatore Greco ha più scelte in alcuni ruoli. «Zecca è pronto anche per giocare dal primo minuto». Se Zecca riprendesse possesso della corsia destra, Sala potrebbe essere dirottato a centrocampo insieme a Giorico, mantenendo Mastinu sulla trequarti dietro Di Stefano e uno tra Musso e Diakite.

Per il resto non dovrebbero esserci variazioni, con Nunziatini confermato in difesa a sinistra, anche perché su Zanandrea il mister rossoblù spiega: «Appena sarà riportato in condizione ci darà una mano, ma comunque stiamo per chiudere anche con un altro difensore».

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Nunziatini; Zecca (Sala), Sala (Brentan), Giorico, Zambataro; Mastinu; Di Stefano, Musso (Diakite).

