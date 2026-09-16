Torneo di calcio giovanile in memoria di Antonio Gallus 

Un torneo di calcio per ricordare Antonio Gallus, tenente colonnello delle Frecce Tricolori scomparso nel 1981 durante un’operazione di formazione nella base aerea di Rivolto, nella provincia di Udine. A distanza di quarantacinque anni, il pilota di Selargius viene ricordato dalla sua città d’origine che gli ha dedicato anche un monumento all’ingresso: un vecchio Fiat G-91 del 1961, della pattuglia acrobatica, donato dall’Aeronautica militare e restaurato con l’aiuto dei Lions.

Nei giorni scorsi il memorial nel campo Generale Porcu, in via della Resistenza. All’evento - organizzato dall’associazione di calcio Selargius col presidente Giorgio Salis - non è voluto mancare Simone Gallus, figlio di un cugino di Antonio Gallus che ha dedicato ai familiari due foto ricordo dell’eroe di Selargius che lo ritraggono con la tuta da pilota delle Frecce Tricolore. Padrino della manifestazione Gigi Piras, ex bomber rossoblù legatissimo a Gallus, è stato lui a premiare i ragazzi che hanno partecipato al torneo: in campo per la manifestazione gli allievi del Selargius, dell’Academy Selargius e della Futura Sales. Per le categorie juniores Selargius, Settimo San Pietro e Azzurra Monserrato. Per la categoria amatori anche una squadra della Repubblica Ceca che si è aggiudicata il quadrangolare. ( f.l. )

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