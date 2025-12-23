Tonnellate di cibo per i meno fortunati 

Ancora una volta i volontari delle associazioni “Sestu Angels” e “Friends” hanno raccolto molti alimentari per contribuire al miracolo di Natale sestese. Un modo per aiutare i meno fortunati in queste feste grazie alla generosità dei sestesi.

In diverse attività commerciali c’era il banchetto dei volontari ed in tanti hanno donato parte della spesa. «Abbiamo raccolto 1.900 chili di pasta, 630 di sugo, 490 di zucchero, 240 di legumi, 494 litri di latte. E sono solo alcuni numeri per un totale di 5 tonnellate di viveri», racconta Marco Cinelli, ideatore dell’iniziativa e uno dei volontari. La raccolta si è chiusa a Domus Claudia in via Parrocchia: le stanze dell’antica casa erano piene di doni quasi fino al soffitto. Un’iniziativa ideata dai Sestu Angels, poio si sono aggiunti da poco i volontari di Friends. «Ogni anno le persone sono più generose, grazie a tutti», conclude Cinelli. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA