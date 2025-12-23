VaiOnline
Sestu.
24 dicembre 2025 alle 00:40

Tonnellate di cibo per i meno fortunati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora una volta i volontari delle associazioni “Sestu Angels” e “Friends” hanno raccolto molti alimentari per contribuire al miracolo di Natale sestese. Un modo per aiutare i meno fortunati in queste feste grazie alla generosità dei sestesi.

In diverse attività commerciali c’era il banchetto dei volontari ed in tanti hanno donato parte della spesa. «Abbiamo raccolto 1.900 chili di pasta, 630 di sugo, 490 di zucchero, 240 di legumi, 494 litri di latte. E sono solo alcuni numeri per un totale di 5 tonnellate di viveri», racconta Marco Cinelli, ideatore dell’iniziativa e uno dei volontari. La raccolta si è chiusa a Domus Claudia in via Parrocchia: le stanze dell’antica casa erano piene di doni quasi fino al soffitto. Un’iniziativa ideata dai Sestu Angels, poio si sono aggiunti da poco i volontari di Friends. «Ogni anno le persone sono più generose, grazie a tutti», conclude Cinelli. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 