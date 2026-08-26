Tombino pericoloso, l’ira dei residenti 

Disagi e proteste in via Buozzi dove da tempo i residenti fanno i conti con un tombino sprofondato. Il pozzetto si trova a ridosso del marciapiede dove si è creato un avvallamento molto pericoloso per i pedoni ma anche per le auto lasciate in sosta.

«Abbiamo fatto diverse volte la segnalazione» spiega un residente, Roberto Asuni, «ma purtroppo senza risultati. Non sappiamo se la competenza sia del Comune o di Abbanoa sta di fatto che passa il tempo e il tombino è ancora in quelle condizioni». Tra l’altro, continua Asuni, «dal tombino escono anche i topi che ci ritroviamo anche nel cortile». L’allerta resta alta in vista delle prime piogge quando la strada si allaga e si potrebbero verificare delle tracimazioni di liquami come già successo in passato. Attorno al tombino è sprofondato anche l’asfalto. E a creare malumori sono anche le condizioni dei marciapiedi con il cemento che si è sfaldato in diverse parti.

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