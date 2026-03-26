Toh, chi si rivede Belotti accelera 

Ha svolto parte dell’allenamento insieme ai compagni per poi proseguire la seduta con dei lavori atletici individuali. È il primo vero step post infortunio per Belotti, sette mesi dopo la rottura del crociato. Giusto un assaggio col gruppo, nella speranza di entrarci in tutto e per tutto la settimana prossima in vista del match con il Sassuolo, in programma sabato 4 aprile al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La sosta per le Nazionali dovrebbe favorire anche il ritorno di Borrelli dopo tre mesi, oltre a quello di Liteta reduce da una contusione a una caviglia in allenamento. Ancora ieri hanno svolto un lavoro personalizzato, ma sono ormai pronti entrambi al passo successivo.

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